PFIZER plus optimiste sur ses perspectives grâce au vaccin contre le Covid

(AOF) - Grâce aux succès commerciaux de son vaccin contre le Covid-19, Pfizer a relevé ses objectifs annuels. Le groupe pharmaceutique vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 3,55 et 3,65 dollars contre de 3,10 à 3,20 dollars auparavant. Les revenus sont anticipés entre 70,5 et 72,5 milliards de dollars, à comparer à la fourchette précédente de 59,4 à 61,4 milliards de dollars. Wall Street vise respectivement 3,36 dollars et 63 milliards de dollars. Le vaccin contre le Covid devrait générer 26 milliards de dollars de revenus contre 15 milliards auparavant.

1,6 milliard de doses devraient être livrées cette année sur la base des contrats signés à la mi-avril." Ces objectifs peuvent être ajustés à l'avenir au fur et à mesure que des contrats supplémentaires sont exécutés ", a précisé le groupe pharmaceutique.

Au premier trimestre, Pfizer a généré un bénéfice net en progression de 45% à 4,88 milliards de dollars, soit 86 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 93 cents, bien supérieur au consensus FactSet de 78 cents.

Les revenus ont bondi de 42% à 14,6 milliards de dollars, dont 3,5 milliards pour son vaccin contre le Covid. Le marché visait 13,62 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.