Pfizer: Phase 3 relancée contre la dystrophie de Duchenne

(CercleFinance.com) - Pfizer Inc. a annoncé son intention d'ouvrir les premiers sites américains de l'étude de phase 3 évaluant la thérapie génique expérimentale pour les patients ambulatoires atteints de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).



L'étude mondiale de phase 3, CIFFREO, est en cours dans 11 pays et a été mise en pause en décembre 2021 pour mettre en oeuvre une modification du protocole suite à un événement indésirable mortel survenu dans une étude de phase 1b.



À ce jour, les autorités réglementaires du Royaume-Uni, du Canada, de Taïwan, d'Espagne et de Belgique ont approuvé le redémarrage de l'étude de phase 3 et des examens mondiaux supplémentaires sont en cours.



Dans l'attente des réactions des autorités réglementaires, Pfizer prévoit que la quasi-totalité des sites CIFFREO seront ouverts d'ici la fin du mois de juin 2022.



' La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie dévastatrice avec des options de traitement très limitées, et nous pensons que la thérapie génique a le potentiel d'avoir un impact significatif sur la progression de la maladie ', estime Brenda Cooperstone, directrice du développement chez Pfizer.







