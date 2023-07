Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: phase 2 prometteuse pour le vaccin anti-streptocoque information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 14:42









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé jeudi la publication dans la revue scientifique New England Journal of Medicine de données jugées encourageantes concernant son projet de vaccin contre le streptocoque B destiné à prévenir les infections chez le nourrisson via la vaccination de la femme enceinte.



A en croire les premiers résultats de cette étude de phase 2 actuellement en cours, le GBS6 a généralement été 'bien toléré' chez les participantes et a permis de générer des anticorps 'robustes' chez les mères, transmis par la suite aux nourrissons.



En fonction de la dose reçue, entre 2% et 8% des femmes vaccinées ont connu un épisode de fièvre, contre 5% dans le groupe placebo.



Pfizer rappelle que près de 400.000 enfants sont touchés chaque année par les infections à streptocoque B, causant 138.000 morts à la naissance ou décès prématurés chez les nouveau-nés.





