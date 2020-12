Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : partenariat avec Myovant pour relugolix Cercle Finance • 28/12/2020 à 14:00









(CercleFinance.com) - Myovant Sciences et Pfizer annoncent une collaboration pour développer et commercialiser relugolix, médicament par voie orale et à prise quotidienne en oncologie et en gynécologie, aux Etats-Unis et au Canada. Les deux groupes partageront les dépenses et les profits sur le produit dans les deux pays. Pfizer disposera en outre d'une option exclusive pour commercialiser relugolix en oncologie hors Etats-Unis et au Canada, à l'exclusion de certains pays asiatiques. Myovant recevra un paiement initial de 650 millions de dollars auxquels pourront s'ajouter des paiements d'étapes réglementaires et commerciales, le montant total des paiements pouvant ainsi aller jusqu'à 4,2 milliards.

