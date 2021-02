Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : partenariat avec IDA Foundation Cercle Finance • 10/02/2021 à 12:34









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui un partenariat avec IDA Foundation, un acteur indépendant fournissant des médicaments essentiels aux pays à revenu faible ou intermédiaire. Cet accord devrait permettre à des millions de patients d'accéder à des médicaments de chimiothérapie innovants 'dans près de 70 pays en développement d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique et de la région du Pacifique occidental', indique le laboratoire. Les pays qui accèdent aux produits par le biais des accords économisent en moyenne 56% sur le coût des médicaments, précise Pfizer. L'accord de fourniture couvre 18 traitements essentiels du cancer et 30 formulations, y compris des options pour le traitement du cancer du sein, du col de l'utérus et de la prostate, qui comptent parmi les types de cancer les plus fréquents dans les pays en développement et qui se traitent souvent très bien, détaille l'entreprise.

