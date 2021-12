Pfizer: partage des données sur le vaccin chez les 12-15 ans information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 17:24

(CercleFinance.com) - Pfizer et son partenaire BioNTech ont annoncé aujourd'hui avoir soumis à l'Agence européenne du médicament (EMA) des données de suivi à plus long terme de 2 228 jeunes de 12 à 15 ans issues d'un essai clinique de phase III, afin de soutenir le profil d'innocuité et d'efficacité favorable du Comirnaty, son vaccin Covid, dans cette classe d'âge.



Dans l'essai, les deux doses de Comirnaty (30 µg par dose) se sont avérées efficaces à 100 % contre le Covid, de sept jours à plus de quatre mois après la deuxième dose, soutient le laboratoire. Si trente cas symptomatiques de Covid ont été confirmés au cours de l'essai, ils concernaient tous des patients ayant reçu le placebo.



Pfizer et BioNTech précisent avoir également soumis ces données à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et prévoient de les présenter à d'autres autorités réglementaires dans les semaines à venir.