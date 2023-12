Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: obtient une AMM de l'UE dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 16:26









(CercleFinance.com) - Pfizer fait savoir que la Commission européenne lui a accordé une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle pour Elrexfio (elranatamab), soit une immunothérapie destinée aux patients adultes atteints d'un myélome multiple récidivant et réfractaire (MMRR) ayant reçu au moins trois traitements antérieurs (inhibiteur du protéasome, agent immunomodulateur et anticorps anti-CD38) et dont la maladie a progressé.



' Plus de 50 000 Européens reçoivent un diagnostic de myélome multiple chaque année et, trop souvent, ils sont confrontés à des rechutes et à une résistance au traitement ', a déclaré Chris Boshoff, directeur de la R&D en oncologie et vice-président exécutif de Pfizer.



' Nous continuons à explorer l'utilisation d'Elrexfio dans des lignes de traitement antérieures afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent à terme bénéficier de cette thérapie ', a-t-il ajouté.



L'autorisation de mise sur le marché conditionnelle est valable dans les 27 États membres de l'UE ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège et fait suite à la recommandation du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA).







