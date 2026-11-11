Pfizer obtient jusqu'à 1,5 milliard de dollars de Blackstone pour le développement d'un médicament contre l'obésité

Pfizer PFE.N a annoncé mercredi que Blackstone BX.N allait apporter jusqu’à 1,5 milliard de dollars d’ici 2028 pour aider à financer le développement d’un traitement expérimental mensuel contre l’obésité que le laboratoire pharmaceutique a acquis l’année dernière dans le cadre de son rachat d’ , la société Metsera, pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars.

En échange de ce financement, Blackstone pourra percevoir des paiements liés à la réalisation d’étapes clés, mais n’obtiendra aucun droit ni aucune participation sur le médicament, le berobénatide.

Pfizer a déclaré que cet accord lui donnerait davantage de flexibilité pour investir dans l’ensemble de son portefeuille de produits en cours de développement, tous domaines thérapeutiques confondus, tout en précisant qu’elle conserverait le contrôle total du programme de développement de ce médicament.

“Notre objectif est de proposer de nouveaux médicaments importants aux patients tout en adoptant une approche rigoureuse qui associe les investissements internes en recherche à des investissements ciblés de la part de partenaires financiers,” a déclaré dans un communiqué Cécile Guegan, la nouvelle directrice financière de Pfizer.

Les entreprises n’ont pas immédiatement divulgué le montant des paiements d’étapes. Elles ont précisé que ces paiements seraient subordonnés à l’autorisation réglementaire américaine de l’administration mensuelle de la monothérapie par injection de berobénatide pour la gestion chronique du poids, ainsi qu’à la réalisation de certains objectifs commerciaux en termes de ventes.

Pfizer a racheté Metsera vers la fin d’une vague d’acquisitions visant à compenser la baisse des revenus liés aux produits COVID et les expirations imminentes des brevets de médicaments clés.

Elle mène actuellement 10 essais de phase III, en cours ou prévus, sur le bérobénatide, et a indiqué qu’elle envisageait actuellement de développer ce médicament à la fois en monothérapie et en association avec d’autres peptides.

La société avait déjà conclu un accord similaire avec Blackstone. En avril 2023, Pfizer a signé un accord avec Blackstone en vertu duquel elle a reçu jusqu’à 550 millions de dollars jusqu’à la fin de cette année pour cofinancer les coûts de développement de certains traitements.

Mercredi, l’action Pfizer a progressé de 0,2 % à 29,52 dollars en séance prolongée, après avoir clôturé en légère hausse à 29,45 dollars.