Pfizer: objectifs fixés pour l'année prochaine

(CercleFinance.com) - Pfizer affiche pour 2024 des fourchettes-cibles de BPA ajusté allant de 2,05 à 2,25 dollars et de revenus entre 58,5 et 61,5 milliards de dollars, des prévisions tenant compte de l'incidence prévue de l'acquisition de Seagen, en passe d'être finalisée.



A l'exclusion des produits contre la Covid-19 Comirnaty et de Paxlovid, le groupe pharmaceutique s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires opérationnel de 8 à 10% (+3 à 5% en excluant les revenus de la contribution de Seagen).



Selon Pfizer, son programme de réalignement des coûts devrait maintenant générer des économies nettes annuelles d'au moins quatre milliards de dollars, soit une hausse de 500 millions par rapport au point médian de sa fourchette-cible du 1er août dernier.





