Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: nouvelles données d'étude positives dans le VRS information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce des résultats d'étude positifs concernant son Abrysvo chez les adultes immunodéprimés à risque de développer une maladie des voies respiratoires inférieures associée au virus respiratoire syncytial sévère (VRS).



Selon la sous-étude B de l'essai clinique pivot de phase III en cours MONeT, ce vaccin a été bien toléré et a généré de fortes réponses neutralisantes après une dose unique chez les personnes immunodéprimées de 18 ans ou plus.



'Ces résultats s'ajoutent à l'ensemble croissant de preuves indiquant qu'une dose unique d'Abrysvo offre une forte protection immunitaire contre les résultats causés par le VRS', souligne le géant pharmaceutique.



Pfizer prévoit de partager ces résultats lors d'une prochaine conférence scientifique et de les publier dans une revue scientifique à comité de lecture, ainsi que de soumettre ces données aux agences réglementaires pour examen.





Valeurs associées PFIZER 28,55 USD NYSE -0,71%