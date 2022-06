Pfizer: nouvelles données d'étude positives dans la Covid information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 13:27

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé samedi des données positives de l'essai de phase 2/3 évaluant l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité de deux candidats vaccins contre la Covid-19 adaptés à Omicron : l'un monovalent et l'autre bivalent.



Le candidat monovalent adapté à l'omicron administré en quatrième dose de rappel a entraîné une augmentation de 13,5 et 19,6 fois des titres géométriques neutralisants par rapport à Omicron BA.1 à des doses de 30 μg et 60 μg.



Le candidat bivalent (combinaison du vaccin de Pfizer-BioNTech et d'un candidat vaccin ciblant la protéine de pointe de la variante Omicron BA.1 préoccupante) a présenté une augmentation de 9,1 et 10,9 fois par rapport à Omicron.



Les deux candidats vaccins ont démontré un profil d'innocuité et de tolérabilité favorable similaire au vaccin de Pfizer-BioNTech. Ces données seront discutées avec les régulateurs pour introduire rapidement un booster adapté aux variantes actuelles et futures.