Pfizer : nouvelle commande de vaccins par Washington

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent que le gouvernement américain a commandé 50 millions de doses supplémentaires de leur vaccin contre la Covid-19, pour soutenir la préparation aux vaccinations pédiatriques. Ils prévoient de livrer toutes ces doses d'ici le 30 avril 2022. Washington a ainsi exercé son option d'achat finale en vertu de son accord existant avec les sociétés, portant à 600 millions le nombre total de doses de vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19 commandées en vertu de cet accord depuis le début de la pandémie. Par ailleurs, Pfizer et BioNTech ont convenu de fournir un total d'un milliard de doses au gouvernement américain à un prix non lucratif pour les dons aux pays à revenu faible et intermédiaire de la classe inférieure.

Valeurs associées PFIZER NYSE +0.56%