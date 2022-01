Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: nouvelle collaboration avec BioNTech dans le zona information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent une nouvelle collaboration en matière de recherche, de développement et de commercialisation visant à développer un premier vaccin potentiel à base d'ARNm pour la prévention du zona (virus de l'herpès zoster).



Il s'agit de leur troisième collaboration dans le domaine des maladies infectieuses, après celle sur le vaccin antigrippal initiée en 2018 et celle sur le vaccin à ARNm contre la Covid-19 initiée en 2020. Des essais cliniques devraient débuter au second semestre 2022.



Selon les termes de l'accord, Pfizer versera à BioNTech 225 millions de dollars en paiements initiaux, dont 75 millions en espèce et une prise de participation de 150 millions. BioNTech pourra aussi recevoir de futurs paiements d'étapes pouvant atteindre 200 millions.





