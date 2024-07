Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: nouvel élu au sein du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce l'élection de Cyrus Taraporevala au sein de son conseil d'administration, avec effet immédiat. Cyrus Taraporevala, âgé de 57 ans, a également été nommé au comité d'audit et au comité de rémunération du conseil d'administration de Pfizer.



Pfizer précise que M. Taraporevala a été dirigeant de State Street Global Advisors de 2017 jusqu'à sa retraite en 2022. Avant de rejoindre State Street, il a occupé de nombreux postes de direction dans la gestion d'actifs, notamment chez Fidelity, BNY Mellon, Legg Mason et Citigroup.



Il siège par ailleurs aux conseils d'administration de Shell plc et de Bridgepoint Group plc.





Valeurs associées PFIZER 28,22 USD NYSE 0,00%