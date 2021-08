Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : nouveau site de fabrication du vaccin Covid autorisé information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a approuvé hier l'ajout d'un site de fabrication dédié à la production du Comirnaty, le vaccin Covid développé par Pfizer-BioNTech. Situé à Saint-Rémy-sur-Avre, en France, ce site exploité par Delpharm fabriquera le produit fini. Cette opération permettra de fournir jusqu'à 51 millions de doses supplémentaires pour 2021. L'EMA a également approuvé une nouvelle ligne de fabrication sur le site de fabrication de BioNTech à Marburg, en Allemagne, qui augmente la capacité de fabrication de substances actives d'environ 410 millions de doses en 2021. Cet avis ne nécessitant par d'être approuvé par la Commission européenne, les sites peuvent donc opérer dès à présent.

