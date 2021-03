Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : nouveau mode de stockage pour le vaccin anti-Covid Cercle Finance • 26/03/2021 à 15:32









(CercleFinance.com) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé vendredi un nouveau mode de conservation pour le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech, qui pourra désormais être stocké à des températures allant de -25°C à -15°C pendant une durée pouvant atteindre deux semaines. La décision signifie que le vaccin pourra désormais être stocké dans des armoires réfrigérées médicales classiques dans les 27 pays de l'Union européenne. Pour rappel, le produit devait jusqu'ici être conservé dans des congélateurs à basse température, entre -80°C à -60°C pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. L'EMA a par ailleurs autorisé ce vendredi BioNTech à produire le vaccin sur son site de fabrication de BioNTech à Marburg, en Allemagne, un feu vert qui devrait permettre à la société biopharmaceutique de mettre sur le marché 250 millions de doses à partie de l'usine au cours du premier semestre.

