Pfizer : nouveau contrat auprès de la Commission européenne

(CercleFinance.com) - Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé samedi que Bruxelles avait conclu un nouveau contrat de livraison de vaccins avec Pfizer et son partenaire allemand BionTech. Ce volet porte sur la fourniture garantie de 900 millions de doses supplémentaires de leur vaccin contre le Covid pour la période 2021-2023, précise-t-elle, avec une option sur 900 millions de doses additionnelles. 'D'autre contrats et d'autres technologies de vaccin suivront', assure sur son compte Twitter la responsable politique allemande. Sur le réseau social, Ursula von der Leyen ajoute que le campagne de vaccination européenne progresse de manière 'satisfaisante' et que la Commission prépare dorénavant les prochaines phases de la stratégie vaccinale, qui prévoit l'administration de piqûres de rappel, d'une réponse face aux variants et l'extension de la vaccination aux enfants et adolescents.

Valeurs associées PFIZER NYSE +0.76%