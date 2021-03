Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : Macao et Hong-Kong suspendent la vaccination covid Cercle Finance • 24/03/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - Les gouvernements de Hong-Kong et Macao ont annoncé interrompre leur campagne de vaccination contre la Covid-19 avec le vaccin Pfizer/BioNTech. Le communiqué de l'autorité de santé de Macao souligne que le vaccin, produit en Chine, présente 'un emballage défectueux' lié 'à la fermeture du flacon'. A Hong-Kong le gouvernement indique lui-aussi avoir constaté 'des écarts sur le scellé du flacon' portant sur le même lot de vaccins qu'à Macao, le lot 210102. Même s'il n'y a 'aucune raison de penser qu'il existe un risque pour la sécurité du produit, par souci de prudence, la vaccination du lot concerné est suspendue dans l'attente d'une enquête', ont annoncé les autorités des deux pays tandis qu'une enquête a été diligentée. En attendant, le gouvernement hong-kongais a ajouté que le lot 210104 serait également 'mis en attente' par mesure de précaution, afin de garantir la sécurité du vaccin.

Valeurs associées PFIZER NYSE -1.69%