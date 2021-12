Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: Londres commande de nouveaux comprimés anti-Covid information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mercredi que le Royaume-Uni avait décidé de commander 2,5 millions de traitements supplémentaires de Paxlovid, son comprimé expérimental contre la Covid-19.



Le groupe biopharmaceutique américain précise que cette commande vient s'ajouter à un précédent accord prévoyant la fourniture de 275.000 traitements, ce qui portera le total de livraisons à 2,75 millions d'unités.



Pfizer souligne que cette commande intervient après la publication des résultats finaux d'une étude de phase 2/3 qui ont montré une réduction de presque 90% du risque d'hospitalisation chez les patients à haut risque ayant suivi le traitement trois ou cinq jours après l'apparition des symptômes.



Aucun décès n'a été rapporté durant cette phase de tests, ajoute le laboratoire.



Pfizer, qui mise sur une prochaine approbation du produit par les autorités sanitaires, indique avoir démarré la production de Paxlovid dès cette année, avec l'objectif d'être en mesure de livrer 80 millions de traitements d'ici à la fin 2022.





