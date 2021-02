PFIZER : le vaccin, un jackpot à plus de 15 milliards de dollars

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

Grâce au vaccin, Pfizer s'attend à ce que son BPA ressorte dans une fourchette comprise entre 3,1 et 3,2 dollars, contre entre 3 et 3,1 dollars auparavant. Wall Street escompte 3,07 dollars.

(AOF) - Pfizer a estimé que les ventes du vaccin contre le Covid-19 développé avec BioNTech dervait rapporter plus de 15 milliards de dollars en 2021. Le consensus table sur 12,7 milliards. Le vaccin représentera ainsi environ un tiers d'un chiffre d'affaires attendu entre 44,4 et 46,4 milliards. Le laboratoire pharmaceutique a également dévoilé des résultats trimestriels contrastés. Au quatrième trimestre, le groupe a réalisé un bénéfice par action de 42 cents alors que les analystes tablaient sur 50 cents. Le chiffre d'affaires est ressorti à 11,7 milliards, contre un consensus de 11,5 milliards.

