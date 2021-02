Pfizer : le vaccin Covid, stable aux températures standards

(CercleFinance.com) - Les partenaires Pfizer et BioNTech ont annoncé aujourd'hui la soumission de nouvelles données à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis démontrant la stabilité de leur vaccin contre la Covid lorsqu'il est conservé entre -25 ° C et -15 ° C, des températures plus couramment rencontrées dans les congélateurs et réfrigérateurs pharmaceutiques.

Les données ont été soumises à la FDA afin de proposer une mise à jour des informations d'utilisation.

Ces éléments permettraient en effet de pouvoir conserver jusqu'à deux semaines les vaccins à ces températures, offrant aux pharmaciens une alternative au stockage à ultra-basse température et donc plus de flexibilité dans la gestion de leur approvisionnement.

Ces données vont aussi être soumises aux agences de régulation mondiales dans les prochaines semaines, précise Pfizer.