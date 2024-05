Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: le vaccin anti-VRS commercialisé au Canada information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mercredi la mise sur le marché canadien d'Abrysvo, son vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) destiné aux nourrissons et aux personnes âgées de plus de 60 ans.



Le vaccin devient ainsi le seul vaccin contre le VRS disponible au Canada pour l'immunisation active des personnes enceintes, entre les 32ème et 36ème semaines de grossesse, afin de prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures chez le nourrisson de la naissance jusqu'à l'âge de six mois.



En décembre dernier, Santé Canada - l'autorité sanitaire canadienne - avait approuvé le vaccin pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures, sévères ou non, causées par le VRS.





