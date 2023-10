Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: le titre s'envole, un analyste passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 18:16









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 5% à la Bourse de New York. Jefferies relève son opinion sur le titre en passant à l'achat (contre conserver) et en relevant son objectif de cours à 39 $ (au lieu de 38 $) suite aux nouveaux objectifs pour l'exercice 2023. L'objectif représente une hausse d'environ 21 % par rapport au cours de clôture de vendredi.



Les revenus du COVID ont été réduits de 9 milliards de dollars et le groupe a annoncé son programme de réduction des coûts (3,5 milliards de dollars à réduire en 2023-24).



' La révision des prévisions est en grande partie motivée par la performance de Comirnaty supérieur aux attentes des acheteurs et la réduction des coûts de 3,5 milliards de dollars ' indique l'analyste.





Valeurs associées PFIZER NYSE +4.86%