Pfizer : le titre s'envole, relevé son dividende de 6%

(CercleFinance.com) - Pfizer, le plus grand fabricant de médicaments au monde, a relevé son dividende trimestriel de 6%, faisant grimper ses actions de près de 3% à la Bourse de New York. Le groupe biopharmaceutique américain a déclaré qu'il augmenterait son dividende pour son quatrième trimestre à 38 cents contre 36 cents par action, afin de refléter sa 'confiance continue' dans le groupe et dans le pipeline. Pfizer a également annoncé son intention d'organiser une journée des investisseurs le 31 mars, pour fournir des mises à jour sur son pipeline de R&D, en particulier sur les produits candidats à fort potentiel qui devraient être lancés d'ici 2025.

Valeurs associées PFIZER NYSE +2.33%