Pfizer: le titre recule, UBS s'inquiète de l'après-Covid information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 16:42

(CercleFinance.com) - Pfizer s'inscrit en net repli jeudi à la Bourse de New York dans le sillage de la dégradation de la recommandation d'UBS sur le géant pharmaceutique, que la banque justifie entre autres par la perspective d'une baisse de ses revenus liés au Covid.



Une heure après l'ouverture, le titre du laboratoire cède 1,8% alors que l'indice S&P 500 progresse de 0,5%.



Dans une note diffusée dans la matinée, UBS a abaissé sa recommandation sur la valeur d''acheter' à 'neutre' et réduit son objectif de cours à 47 dollars, contre 55 dollars auparavant.



Avec le reflux des hospitalisations pour cause de Covid, le broker dit s'attendre à une révision à la baisse des prévisions établies par la communauté financière sur le vaccin Comirnaty comme sur l'antiviral Paxlovid.



Problème, les relais de croissance dont dispose le groupe au sein de son portefeuille de projets les plus avancés, notamment dans le virus respiratoire syncytial (VRS), sont désormais bien intégrés par le marché, tandis que les projets les plus précoces - comme TTI-622 dans le lymphome - peuvent difficilement être évalués au vu de leur jeune âge.



En Bourse, Pfizer accuse désormais un repli de près de plus de 12% depuis le début de l'année.



La baisse du titre ce jeudi se répercute sur les autres acteurs américains du marché de la santé, dont l'indice sectoriel cède plus de 0,3%, soit l'une des plus fortes baisses du jour.