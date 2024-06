Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: le titre recule, échec clinique dans Duchenne information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 16:53









(CercleFinance.com) - Pfizer recule mercredi à la Bourse de New York suite à l'annonce de l'échec de l'étude clinique de phase III consacrée à son traitement expérimental contre la maladie de Duchenne.



Vers 10h40, l'action recule de 1,4% alors que l'indice S&P 500 recule au même moment de 0,1%.



Le laboratoire américain a indiqué que sa thérapie génique fordadistrogene movaparvovec n'avait pas atteint son principal objectif, à savoir améliorer la fonction motrice des enfants âgé de quatre à sept ans atteints de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).



Les critères secondaires, c'est-à-dire la capacité à parcourir dix mètres et à se lever, n'ont pas été atteints non plus.



'Ce nouvel échec dans cette indication souligne à quel point la DMD est difficile à traiter malgré les approches de thérapies géniques qui, en théorie, offrent le plus d'espoirs pour ce type de pathologies de cause génétique', soulignent les analystes d'Invest Securities.



La maladie de Duchenne - une forme de myopathie - apparaît quasiment toujours chez les garçons, en raison d'un dysfonctionnement des gènes entraînant un affaiblissement de la fonction musculaire pendant l'enfance ou l'adolescence.





Valeurs associées PFIZER 27.46 USD NYSE -0.71%