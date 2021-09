Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : le Royaume-Uni approuve un traitement anti-eczéma information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 14:44









(CercleFinance.com) - L'Agence britannique du médicament (MHRA) a approuvé jeudi le traitement Cibinqo (abrocitinib) développé par Pfizer contre les formes légère à modérée de la dermatite atopique, l'un des noms scientifiques de l'eczéma. Ce feu vert sur ce comprimé oral à prise quotidienne, un inhibiteur de Janus kinases 1 (JAK1), concerne les adultes et les adolescents de plus de 12 ans auxquels peut être administré un traitement par voie générale. Il s'agit de la première autorisation de commercialisation obtenue par abrocitinib, qui fait actuellement l'objet de demandes de mise sur le marché aux Etats-Unis et dans l'Union européenne.

