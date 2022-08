Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: le PDG Albert Bourla testé positif au Covid-19 information fournie par Cercle Finance • 15/08/2022 à 16:04









(CercleFinance.com) - Albert Bourla, le PDG de Pfizer, a été diagnostiqué positif au Covid-19, a fait savoir lundi le groupe biopharmaceutique américain.



Le dirigeant d'entreprise, qui dit avoir reçu quatre doses du vaccin développé par Pfizer et BioNTech, assure 'aller bien' et ne ressentir que des symptômes modérés de la maladie.



Il précise avoir commencé un traitement à base de Paxlovid, le médicament par voie orale conçu par le laboratoire.



'Nous avons parcouru un tel chemin au cours des dernières années pour combattre cette maladie que je suis confiant dans le fait de vite me rétablir', ajoute-t-il dans un communiqué.



Bourla indique s'être mis à l'isolement et respecter toutes les précautions en matière de santé publique.





Valeurs associées PFIZER NYSE -0.74%