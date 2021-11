Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : le gouvernement US commande des comprimés anti-Covid information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 14:09









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé jeudi que le gouvernement américain lui avait demandé de fournir 10 millions d'unités de son traitement expérimental contre le Covid-19, Paxlovid, une commande estimée à près de 5,3 milliards de dollars. L'antiviral à prise orale, qui n'a pas encore été approuvé par les autorités sanitaires, fait actuellement l'objet de tests cliniques de phase finale. Lors d'une étude de phase 2/3, le médicament a permis de réduire le risque d'hospitalisation de presque 90% au sein de la population traitée, sans le moindre décès prononcé, rappelle Pfizer dans un communiqué. Le laboratoire pharmaceutique a déjà entamé un certain nombre de démarches afin que le traitement soit approuvé en urgence, notamment aux Etats-Unis. Le groupe américain indique avoir également engagé des discussions avec d'autres Etats en vue de leur fournir son comprimé anti-Covid.

Valeurs associées PFIZER NYSE 0.00%