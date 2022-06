Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: le gouvernement US commande 105M de vaccins Covid information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 12:47









(CercleFinance.com) - Pfizer et son partenaire BioNTech ont annoncé hier soir un nouvel accord de fourniture de vaccins avec le gouvernement américain portant sur 105 millions de doses de leur vaccin Covid.



La livraison est prévue dès la fin de l'été 2022 et se poursuivra jusqu'au quatrième trimestre de cette année.



Le gouvernement américain versera aux entreprises 3,2 milliards de dollars à la réception des 105 millions de doses. Le gouvernement américain a également la possibilité d'acheter jusqu'à 195 millions de doses supplémentaires, ce qui porte le nombre total de doses potentielles à 300 millions.



'Ce nouvel accord permettra de s'assurer que les gens à travers le pays ont accès aux vaccins qui peuvent fournir une protection contre les variants actuels et futures', déclare Albert Bourla, président et chef de la direction de Pfizer.



'En attendant l'autorisation réglementaire, il comprendra également un vaccin adapté au variant Omicron, ce qui nous semble important pour faire face à la propagation rapide du variant', ajoute Sean Marett, responsable chez BioNTech.



Les résidents américains éligibles continueront à recevoir le vaccin gratuitement, conformément à l'engagement du gouvernement américain.





Valeurs associées PFIZER NYSE +0.49%