Pfizer : le dividende du 2e trimestre a été validé

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait décidé d'attribuer un dividende de 0.39$ par action au titre du 2e trimestre. ' Il s'agira du 330e dividende trimestriel consécutif payé par Pfizer ', précise même le laboratoire. ' Nous sommes heureux d'être en mesure de restituer du capital à nos actionnaires en raison de la solide performance financière que nous anticipons ', a déclaré le Dr Albert Bourla, p.d.-g. de Pfizer.

Valeurs associées PFIZER NYSE -0.53%