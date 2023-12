Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: le dividende augmente, le titre rebondit information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 16:36









(CercleFinance.com) - Pfizer s'inscrivait en hausse vendredi à Wall Street après avoir fait part de son intention de mieux rémunérer ses actionnaires en dépit de son avertissement sur résultats lancé cette semaine.



Près d'une heure après l'ouverture, l'action du géant biopharmaceutique américain gagnait 1,9%, alors que l'indice S&P 500 était globalement stable.



Le laboratoire a annoncé que son dividende serait porté à 0,42 dollar à compter du premier trimestre 2024, un montant qui sera versé le 1er mars aux actionnaires enregistrés en date du 26 janvier.



Il s'agit du 341ème dividende d'affilée payé par le groupe, qui rappelle avoir systématiquement relevé son dividende au cours des 15 dernières années.



Pfizer a livré cette semaine des prévisions pour 2024 jugées décevantes par le marché, notamment attribuées aux coûts importants liés à l'acquisition de Seagen, un spécialiste du traitement du cancer.



Sur l'ensemble de la semaine, le titre perd pour l'instant pas loin de 8%, ce qui porte à plus de 48% son repli depuis le début de l'année.





Valeurs associées PFIZER NYSE +1.95%