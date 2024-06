Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: le CHMP recommande le nouveau vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait recommandé l'autorisation de leur vaccin COVID-19 monovalent adapté au variant Omicron JN.1 dès l'âge de 6 mois.



La Commission européenne examinera cette recommandation et devrait prendre une décision finale prochainement.



Pfizer et BioNTech annoncent avoir d'ores et déjà fabriqué ce vaccin en anticipation de la demande accrue pour l'automne et l'hiver.







