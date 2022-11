Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: le CHMP recommande Comirnaty en rappel pédiatrique information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a recommandé jeudi le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BionTech en tant que rappel pour l'immunisation contre le coronavirus chez les enfants âgés de cinq à 11 ans.



L'Agence européenne de médicaments (EMA) A a délivré l'an dernier au Comirnaty une extension d'indication à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle chez les enfants âgés de cinq à 11 ans.



L'action Pfizer était en hausse de 1,8% à la Bourse de New York jeudi matin après cette annonce.





Valeurs associées PFIZER NYSE +0.90%