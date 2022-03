Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: le candidat-vaccin VRS désigné BreakThroughTherapy information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 16:30









(CercleFinance.com) - Pfizer fait savoir que la Food & Drug Administration des Etats-Unis a attribué le statut de 'BreakThroughTherapy' (thérapie révolutionnaire) à son candidat-vaccin contre le virus respiratoire syncytial chez les personnes de 60 ans ou plus, le 'RSVpreF'.



Cette décision de la FDA s'appuie notamment sur les résultats positifs d'une étude de phase 2a.



La désignation de 'thérapie révolutionnaire' permet d'accélérer le développement et l'examen des candidats-traitements dont les examens préliminaires ont montré qu'ils pourraient apporter des améliorations substantielles par rapport aux traitements disponibles, dans le cas de graves affections.



Pfizer rappelle par ailleurs que son étude de phase 3 lancée en septembre 2021 et évaluant l'efficacité, l'immunogénicité et l'innocuité d'une dose unique de 'RSVpreF', chez les adultes âgés de 60 ans ou plus est toujours en cours.





