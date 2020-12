Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : le Bavencio reçoit un avis positif de l'AEM Cercle Finance • 11/12/2020 à 17:10









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (AEM) a émis un avis positif recommandant l'approbation du Bavencio (avelumab) en monothérapie pour le traitement d'entretien de première intention des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial (CU) - un cancer des voies excrétrices - localement avancé ou métastatique et sans progression après une chimiothérapie à base de platine. La décision s'appuie sur les résultats positifs d'un essai de phase III montrant que Bavencio est la seule immunothérapie à prolonger de manière significative la survie globale des patients touchés par un CU avancé ou métastatique. L'avis positif du CHMP va maintenant être examiné par la Commission européenne (CE), avec une décision attendue début 2021, annonce Pfizer.

Valeurs associées PFIZER NYSE -2.04%