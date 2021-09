Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : lancement des essais cliniques d'un vaccin anti-VRS information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 14:23









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé jeudi avoir commencé les essais cliniques d'un vaccin expérimental contre le virus respiratoire syncytial (VRS). Ces essais de phase 3 seront réalisés sur 30.000 participants âgés d'au moins 60 ans, avec l'objectif d'évaluer l'efficacité et l'innocuité du sérum au cours de la prochaine épidémie saisonnière. Le VRS est un agent pathogène répandu et contagieux à l'origine d'infections des voies respiratoires inférieures, telles que la bronchiolite et la pneumonie, en particulier chez les nourrissons et les personnes âgées. Aux Etats-Unis, l'infection fait plus de 14.000 morts chaque année chez les plus de 65 ans. Le vaccin expérimental mis au point par Pfizer s'appuie sur une technologie développée par les Instituts nationaux de la santé (NIH), qui ont identifié la structure cristalline d'une protéine-clé dont le virus se sert pour attaquer les cellules humaines.

