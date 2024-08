Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: lancement d'une plateforme pour les soins de santé information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mardi le lancement d'une plateforme numérique destinée à faciliter l'accès des Américains aux soins de santé.



Le service, baptisé 'PfizerForAll', doit permettre aux individus souffrant de migraine ou de symptômes respiratoires bénins de pouvoir prendre rendez-vous avec des professionnels de santé à leur cabinet ou en téléconsultation.



Ses utilisateurs pourront aussi recevoir à leur domicile ou à la pharmacie la plus proche de chez eux des médicaments sur ordonnance ainsi que des outils diagnostics visant à détecter le Covid-19 ou la grippe saisonnière.



Enfin, les patients pourront vérifier sur le site leur éligibilité à la vaccination contre le Covid, la grippe, le VRS et les infections à pneumocoques.



Pfizer, qui dit s'être associé à de nombreux acteurs du système de santé américain dans le cadre du projet, indique qu'il bénéficiera notamment du soutien de partenaires comme la société de télémédecine UpScriptHealth, la pharmacie en ligne Alto Pharmacy et du spécialiste de la livraison en ligne Instacart.





Valeurs associées PFIZER 28,67 USD NYSE -0,90%