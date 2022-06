Pfizer: lance Priovant Therapeutics, avec Roivant Sciences information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 16:30

(CercleFinance.com) - Pfizer et son partenaire Roivant Sciences dévoilent aujourd'hui Priovant Therapeutics, une société dédiée au développement et à la commercialisation de nouvelles thérapies ciblant les maladies auto-immunes les plus dangereuses.



La société Priovant a été créé en septembre 2021, fruit d'une transaction entre Roivant et Pfizer qui avait vu Pfizer céder à Priovant les droits de développement mondiaux du brepocitinib oral et topique ainsi que les droits commerciaux de ce médicament prometteur sur les marchés US et japonais.



Priovant développe le brepocitinib oral en tant que franchise pour plusieurs maladies auto-immunes orphelines et spécialisées qui disposent d'option thérapeutiques approuvées.



'Roivant a fait ses preuves dans le développement de médicaments inflammatoires et immunologiques à un stade avancé, c'est pourquoi nous sommes convaincus que Priovant poursuivra avec succès le développement de traitements innovants indispensables pour ces patients ', a déclaré Mikael Dolsten, directeur scientifique et responsable monde de la R&D médicale chez Pfizer.