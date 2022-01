Pfizer : la vaccin contre Omicron prêt en mars information fournie par AOF • 11/01/2022 à 15:06



(AOF) - Pfizer travaille sur un vaccin hybride qui couvrira les variantes du coronavirus, y compris l'Omicron, et prévoit de demander une autorisation réglementaire d'ici mars si nécessaire, a déclaré Albert Bourla, directeur général du géant pharmaceutique.



"L'Omicron est une cible très - beaucoup plus difficile. Les deux doses ne sont donc pas suffisantes pour l'Omicron. La troisième dose du vaccin actuel offre une assez bonne protection contre les décès et une protection décente contre les hospitalisations. Donc la plupart des personnes qui se retrouvent à l'hôpital ne sont pas vaccinées avec l'Omicron. Ce ne sont pas des personnes qui ont été vaccinées", a déclaré le PDG de Pfizer.







Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.