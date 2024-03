Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: la participation dans Haleon va être ramenée à 24% information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Haleon a annoncé lundi que son principal actionnaire, l'américain Pfizer, allait réduire sa participation au capital du groupe britannique de produits de santé grand public.



Le propriétaire des marques Advil, Sensodyne, Voltaren ou Polident a annoncé ce matin que Pfizer avait l'intention d'alléger sa participation via un placement de 630 millions d'actions, une opération estimée à près 2,5 milliards de dollars aux niveaux de cours actuels.



Sur ce montant, Haleon s'est engagé à racheter des titres à hauteur de quelque 400 millions de dollars.



A l'issue du placement, Pfizer restera le premier actionnaire de Haleon avec une participation d'environ 24%, contre 32% précédemment.



Le géant pharmaceutique américain était devenu propriétaire d'une participation dans Haleon suite au regroupement, en 2019, de ses activités de médicaments sans ordonnance avec celles de GSK, une co-entreprise que ce dernier avait décidé de mettre en Bourse en 2022.



A la Bourse de New York, l'action Pfizer cédait 1% lundi matin dans les premiers échanges.





