Pfizer: la participation dans Haleon appelée à être cédée

(CercleFinance.com) - Pfizer a confirmé mercredi qu'il comptait céder sa participation dans Haleon, la co-entreprise de produits de santé grand public qu'il a formée avec le britannique GSK.



Dans un communiqué, le géant biopharmaceutique américain indique qu'il a l'intention de se séparer 'de manière disciplinée' de ses actions dans cette société dédiée aux soins de santé pour les consommateurs.



Le groupe explique vouloir ainsi maximiser la création de valeur pour ses actionnaires.



Depuis 2019, Pfizer détient une participation de 32% dans la joint-venture consacrée aux produits de santé grand public qu'il a créée avec GSK, qui en contrôle de son côté 68%.



Haleon doit faire ses premiers pas en Bourse de Londres le 18 juillet prochain, dans le cadre d'une distribution de 80% de la participation de GSK à ses actionnaires.





