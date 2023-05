Pfizer: La FDA vote en faveur du vaccin contre le VRS information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 09:52

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce aujourd'hui que le Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques apparentés (VRBPAC) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a voté en faveur de l'efficacité et de l'innocuité de son vaccin candidat bivalent sans adjuvant contre le virus respiratoire syncytial (VRS).



Le vaccin candidat est actuellement en cours d'examen par la FDA pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures médicalement suivies (MA-LRTD) et des maladies graves des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez les nourrissons de la naissance jusqu'à l'âge de six mois par l'immunisation active des femmes enceintes.



'S'il est approuvé, notre vaccin pourrait être le premier vaccin maternel à protéger les nourrissons jusqu'à leurs six premiers mois de vie contre cette infection potentiellement grave', a déclaré Annaliesa Anderson, Ph.D. vice-présidente et responsable scientifique chez Pfizer.



Le VRBPAC a fondé sa recommandation sur les preuves scientifiques partagées par Pfizer, notamment les résultats de l'analyse primaire de l'essai clinique pivot de phase 3 annoncés en novembre 2022.