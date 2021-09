Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : la FDA va examiner un dossier dans l'endométriose information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 14:13









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé jeudi que la FDA avait accepté de se pencher sur sa demande de mise sur le marché de Myfembree dans le traitement de la douleur modérée à sévère liée à l'endométriose. Le groupe américain, qui a développé ce dossier avec le laboratoire suisse Myovant Sciences, déclare s'attendre à ce que la FDA rende sa décision sur le sujet en mai 2022. Le comprimé Myfembree a déjà été approuvé par la FDA en prise unique quotidienne pour ce qui concerne le traitement des saignements menstruels abondants associés aux fibromes utérins chez les femmes préménopausées. L'endométriose est une maladie inflammatoire chronique qui touche principalement les femmes en âge de procréer qui se caractérise par des douleurs pelviennes, voire une infertilité chez certaines patientes.

