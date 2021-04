Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : la FDA prolonge l'évaluation de l'abrocitinib Cercle Finance • 07/04/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mercredi que la Food and Drug Administration (FDA) avait prolongé la période d'évaluation en vue de l'homologation de l'abrocitinib dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère chez les adultes et les adolescents. L'autorité sanitaire américaine dit avoir désormais fixé une date cible pour le début du troisième trimestre, soit trois mois de plus que la date initialement envisagée. En octobre dernier, la FDA avait accordé au médicament une revue prioritaire dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère chez les patients de 12 ans et plus. La dermatite atopique, aussi appelée eczéma, est une maladie chronique inflammatoire de la peau qui se caractériser par une sècheresse cutanée, des rougeurs et démangeaisons, voire des croûtes, qui évoluent par poussées. La Food and Drug Administration a également prolongé de trois mois, c'està-dire jusqu'au début du troisième trimestre, son examen sur Xeljanz, un autre médicament de Pfizer, dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante.

Valeurs associées PFIZER NYSE -0.08%