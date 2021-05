Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : la FDA étend l'usage du vaccin Covid aux 12-15 ans Cercle Finance • 11/05/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a étendu l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de leur vaccin contre la Covid-19 aux adolescents de 12 à 15 ans. Selon Albert Bourla, p.d.-g. de Pfizer, cette décision constitue 'un pas en avant important' qui permettra 'de protéger les adolescents avant le début de la prochaine année scolaire'. Les équipes des laboratoires poursuivent actuellement leurs recherches sur l'utilisation du vaccin chez les enfants d'âge préscolaire et scolaire. Des données à ce sujet sont attendues en septembre, précise Ugur Sahin, p.d.-g. et cofondateur de BioNTech.

Valeurs associées PFIZER NYSE +0.76%