Pfizer : la FDA autorise une version générique de Neulasta

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé jeudi que la FDA américaine avait autorisé sa version générique du Neulasta, un médicament d'Amgen visant à réduire la fréquence des infections chez les patients traités pour un cancer non myéloïde. Le groupe biopharmaceutique américain indique dans un communiqué qu'il compte mettre son produit biosimilaire sur le marché américain d'ici à la fin de l'année. Hier, Pfizer avait déjà fait état de résultats de phase 3 'positifs' pour son inhibiteur de Janus kinase 1 (JAK1) dans le traitement de la dermatite atopique (eczéma) chez les adolescents âges de 12 à 18 ans.

Valeurs associées PFIZER NYSE -3.36%