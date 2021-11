Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : la FDA autorise la dose de rappel Covid dès 18 ans information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 15:10









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech font savoir aujourd'hui que la Food and Drug Administration des Etats-Unis a étendu l'autorisation d'utilisation d'urgence de la dose de rappel de leur vaccin Covid afin d'y inclure les personnes dès l'âge de 18 ans. La dose de rappel doit être administrée au moins six mois après la fin de la primovaccination et correspond au même dosage que les doses de la primovaccination. 'Avec les rappels, davantage d'adultes auront désormais la possibilité de contribuer à préserver un niveau élevé de protection contre cette maladie. Nous sommes reconnaissants à la FDA pour son examen rigoureux et les mesures prises aujourd'hui qui, nous l'espérons, contribueront à accélérer notre sortie de cette pandémie ', a indiqué Albert Bourla, p.d.-g. de Pfizer.

Valeurs associées PFIZER NYSE +0.98%