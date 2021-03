Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : la FDA approuve une nouvelle indication du Lorbrena Cercle Finance • 04/03/2021 à 12:39









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé sa demande visant à élargir l'indication du Lorbrena (lorlatinib) et à le prescrire comme traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique ALK-positif. 'Cette approbation est significative pour les patients car nous disposons désormais d'une option de traitement très efficace qui peut retarder la progression d'une maladie typiquement agressive', a déclaré Benjamin Solomon, du Département d'oncologie médicale au Peter MacCallum Cancer Centre de Melbourne (Australie).

