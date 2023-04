Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pfizer: la FDA approuve le vaccin pneumococcique pédiatrique information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 16:28

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé hier soir que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait approuvé son PREVNAR 20® soit son vaccin destiné à prévenir la maladie invasive à pneumocoque (MPI) causée par les 20 sérotypes de Streptococcus pneumoniae (pneumocoque) chez les enfants âgés de six semaines à 17 ans.



Le vaccin est également approuvé pour prévenir l'otite moyenne chez les nourrissons de six semaines à cinq ans, causée par les sept sérotypes originaux contenus dans PREVNAR®.



'Cette approbation offre désormais aux parents la possibilité d'aider à protéger leurs enfants contre 20 sérotypes pneumococciques en circulation, qui représentent la majorité des maladies pneumococciques aux États-Unis des nourrissons et des enfants', a précisé Annaliesa Anderson, vice-présidente principale et directrice scientifique en charge de la R&D sur les vaccins chez Pfizer.



La décision de la FDA s'appuie sur les résultats des programmes d'essais cliniques de phase 2 et de phase 3 pour l'indication pédiatrique de PREVNAR 20.